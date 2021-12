Koh-Lanta, La Légende : pas de gagnant, une ambiance pesante pour la finale

La soirée de la finale de “Koh-Lanta, La légende” en s’est pas déroulée comme les années précédentes suite aux événements survenus durant la saison.

Suite à de nombreuses tricherie notamment de Teheiura, qui s’est excusé, et d’un petit groupe lors de l’édition des 20 ans, “Adventure Line Production“, la société de production de “Koh-Lanta, La Légende”, a affirmé, lors d’un communiqué, être déçu des candidats ayant eu recours à la tricherie et trahis leur confiance durant les épisodes. “Nous avons décidé de verser l’intégralité du gain, soit 100 000 euros, au fonds pour Bertrand Kamal porté par la Fondation Arc“, a décidé la société de production n’ayant pu départager les deux finalistes. “Les conditions de survie étaient spartiates certes, mais en adéquation avec le niveau et l’aguerrissement des aventuriers qui n’en étaient pas à leur première expérience dans de telles conditions“, ajoute la production.

Claude s’explique dans un long message

Quelque temps après la finale, Claude s’est exprimé sur Instagram avec un long message.

“Dans le contexte actuel de doutes, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4eme aventure ne pouvait avoir d’autre fin.

La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique , la lumière ou faire le buzz.“

Ni triste, ni déçu, le candidat remercie le soutien qu’il a pu recevoir pendant cette saison et les événements avant de féliciter les autres participants notamment Ugo et Laurent. Bien qu’il n’a pas était déclaré vainqueur, Claude avait été sacré grand vainqueur de cette édition anniversaire de “Koh-Lanta” avec neuf voix contre quatre pour Laurent.