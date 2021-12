France Télévision remet en ligne les programmes qui vous ont le plus touché cette année

Grâce au “Grand Rattrapage” de France Télévision (re)découvrez les programmes qui ont le plus touché cette année.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, France Télévision a annoncé hier, le jeudi 14 décembre, avoir remis en ligne les programmes qui ont le plus touché cette année. Entre Thriller, Humour ou musique et films ou série, retrouvez les programmes qui ont séduit le public en 2021 dans “Le Grand Rattrapage“. De grandes productions comme “Germinal“, “Rendez-vous en terre inconnue“, “Nous paysans” ou encore “J’ai menti” sont dès maintenant à (re)regarder gratuitement sur l’application mobile et le site france.tv, seul ou accompagné.

Une dizaine de catégories

Retrouvez dix catégories à dévorer, voici la liste complète :