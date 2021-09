Le grand échiquier : Claire Chazal reprends les rênes

Claire Chazal remplacera Anne-Sophie Lapix et Anne-Elisabeth Lemoine et animera la saison 6 de “Le grand échiquier” sur France 3.

La journaliste tiendra les rênes de l’émission “Le grand échiquier“, précédemment animé par Anne-Sophie Lapix et Anne-Elisabeth Lemoine. Lors de sa sixième saison, qui, sera diffusée à partir du mois de décembre sur France 3 et non France 2 comme à son habitude.

“Avec un million de téléspectateurs je serais très heureuse”

“C’est un honneur” a déclaré Claire Chazal au “Journal du dimanche” ce 26 septembre. “Il faut être à la fois ambitieux et modeste. La seul chose dont je puisse témoigner, c’est mon engagement pour les artistes (…) Avec un million de téléspectateurs, je serais très heureuse” a ajouté l’animatrice.

Source : Pure Médias