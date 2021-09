The Voice Kids : le jury de la huitième saison dévoilé

TF1 officialise la composition du jury de la huitième saison de “The Voice Kids” attendu pour 2022. De nouvelles têtes sont annoncées.

“The Voice Kids”, bientôt de retour. TF1 dévoile le jury avec de nouveaux visages. Prévue pour 2022, la saison 8 de la version enfants et adolescent de l’émission phare de la chaîne accueillera de nouveau Kendji Girac (qui a rejoint l’aventure dans la dernière saison) ainsi que Patrick Fiori (sur le fauteuil rouge depuis la saison 2).

Deux nouveaux artistes

La chanteuse Louane présentée comme “naturelle”, “spontanée” et “pleine d’expérience” et le chanteur Julien Doré comme “un coach très inventif et déjà redoutable”, seront également de la partie pour noter les jeunes talents. Nikos reste toujours le présentateur.

Source : Pure Médias