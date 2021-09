Hit Monkey : la série animée pour adulte des studios Marvel verra finalement le jour

Une série animée du temps de Marvel Télévision refait surface grâce à Marvel Studios animation. Au menu, de la bagarre et de l’humour. Elle débarquera sur Disney + en novembre 2021.

Quatre projets d’animation (M.O.D.O.K., Hit Monkey, Howard the Duck et Tigra & Dazzler) étaient prévus avant que Kevin Feige, le PDG de Marvel Studios, ne reprenne Marvel Télévision, seuls “M.O.D.O.K.” et “Hit Monkey” ont pour le moment survécu puisque les deux autres projets ont été annulés.

Après plus de deux ans sans nouvelles, une première bande-annonce est dévoilée pour la mini-série “Hit Monkey” mettant en vedette un macaque tueur. La série d’animation sera disponible sur Hulu (US) et Disney + STAR à partir du 17 novembre 2021.

Qui est Hit Monkey ?

Crée par Daniel Way et Dalibor Talajic en 2010, Hit Monkey apparaît pour la première fois dans “Hit Monkey #1” un comics en version numérique. Vous pouvez retrouver la bande dessinée sur Marvel Digital Comics Unlimited. Hit Monkey est “un personnage violent et tempéré, mais aussi profondément blessé et innocent”

Synopsis : Dans les bas-fonds de Tokyo, un singe doué en arts martiaux s’entraîne auprès du fantôme d’un assassin américain afin d’accomplir sa vengeance auprès d’une organisation criminelle.



Source : Hitek