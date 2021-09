Validé de retour avec une saison 2 en octobre sur Canal+

La série de Franck Gastambide centré sur le rap,”Validé”, revient le lundi 11 octobre sur Canal+ avec trois épisodes par semaine.

La série autour du rap réalisée par Franck Gastambide dont il a également le rôle de DJ Sno revient ce lundi 11 octobre sur Canal + et My Canal avec un rythme de trois épisodes d’une trentaine de minutes par semaine.

Une touche féminine pour la saison 2

En voici le synopsis : “Un an après la mort tragique de Clément, William et Brahim lancent le label Apash Music pour honorer la mémoire de leur ami. Ils misent tout sur Sara, une jeune rappeuse qui, en plus de son combat pour exister en tant que femme dans l’univers du rap, voit son passé trouble resurgir… ”

Bien qu’il ne sera pas au complet, le casting de la saison 1 revient :

Franck Gastambide en DJ Sno,

Saïdou Camaraen en William,

Brahim Bouhlel en Brahim,

Sabrina Ouazani en Inès Belmadi,

Moussa Mansalsy en Mastar,

Hakim Jemili en Rico,

Rachid Guellaz en Yamar,

Bosh en Karnage

Laëtitia Karfa en Sara (la nouvelle protagoniste)

L’actrice débute à l’écran après avoir joué au théâtre (Du Sale !). Les artistes Rohff, Kery James, Alonzo, Soolking, Dinos, Naps, Mister You et Amel Bent seront également présents.

Une première saison à succès

La première saison, diffusé en plein milieu d’une épidémie mondiale en avril 2020 a su trouver son public et a récolté plus de 20 millions de spectateurs. “Validé” devient la série la plus vue de l’histoire de la chaîne. Une performance similaire est donc attendue par la production. La saison a également lancé les carrières de Hatik (Apash), le principal personnage de cette première saison ainsi que de Bosh (Karnage). Un moyen dont Laëtitia Kerfa bénéficiera à son tour si la seconde saison rencontre un succès proche.

Source : Pure Médias