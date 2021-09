Le premier enquêteur de l’affaire Grégory reproche à Nagui de s’en être moqué

Ce lundi 20 septembre 2021, le premier enquêteur sur l’affaire Grégory, était l’invité de “La bande originale”, l’émission de Nagui. Il a reproché à l’animateur de se moquer de l’enquête.

Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi recevaient Laurence Arné et Guillame de Tonquédec dans “La bande originale” sur France Inter ce lundi 20 septembre 2021. Les deux comédiens sont au casting de la série “Une affaire française” qui s’inspire de l’affaire Grégory dont les deux premiers épisodes ont étaient diffusés hier soir sur TF1. Comme à son habitude, Nagui ouvre l’émission avec un quiz musical en lien avec le thème du jour. “Alors qu’est-ce qu’on peut faire comme blind test autour de l’affaire Grégory ?” s’est exclamé l’animateur, tout en étant conscient de l’événement. Daniel Morin, le chroniqueur, a répondu “Toutes les chansons sur la natation“. Suivis d’autres “vannes” du même genre dont la coprésentatrice n’a pas du tout apprécié.

“On ne peut pas rire de tout”

Aucun mauvais goût dans le quiz qui a donc suivi, uniquement des chansons datant de l’année du drame. Malheureusement le mal était déjà fait. à cause des blagues faites précédemment. L’équipe de “La bande originale” avait également reçu Etienne Sesmat, le premier enquêteur sur l’affaire Grégory, peu avant midi dont Guillaume de Tonquédec interprète le rôle dans la série de TF1. Le colonel a mentionné la première partie dont les blagues et a fait la remarque : “Permettez-moi de vous dire que je n’ai pas trop aimé les blagues du début d’émission. Permettez-moi de vous le dire gentiment. Je sais que ça fait partie de la loi du genre, vous êtes une émission de variétés que j’apprécie, par ailleurs, mais je pense qu’on ne peut pas rire de tout, quand même”, a expliqué calmement et poliment l’ancien capitaine.

“L’exercice de cette émission est d’avoir une part d’humeur…”

Le présentateur a répondu : “C’est entendu, je comprends tout à fait que vous ayez ce point de vue et je le respecte”, puis poursuit l’interview. À la fin de l’émission, Nagui revient sur la critique de son invité : “C’est vrai que l’exercice de cette émission est d’avoir une part d’humeur, j’espère en tout cas, de fond qui vous a permis de vous exprimer sur cette affaire, en totale liberté et clarté”, le remerciant ensuite d’avoir répondu à ses questions.

Source : Télé-Loisirs