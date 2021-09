Où suivre l’hommage en direct de Jean-Paul Belmondo ?

Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi 6 septembre à l’âge de 88 ans, une cérémonie aura lieu en son nom en direct de la Cour des Invalides à Paris à 16h30.

Un hommage national pour commémorer Jean-Paul Belmondo, nous ayant malheureusement quitté, prendra place ce jeudi 9 septembre à la Cour des Invalides à 16h30 avec plus de 700 invités et 1000 autres personnes. La cérémonie sera également retranscrite sur les chaînes TV nationales telles que France 2, TF1, franceinfo, BFM TV, LCI, ou encore CNews. Il sera possible d’entrer dans la cour pour rendre hommage à la légende, sous réservation de présenter un pass sanitaire. Un rassemblement autour du cercueil du défunt sera également mis en place à 19h30.

Que nous réserve l’événement ?

Plusieurs phases nous attendent durant ce rassemblement. Emmanuel Macron prononcera un discours d’hommage à l’acteur, un mini-film retraçant les scènes des films de sa carrière sera diffusé. La Marseillaise sera jouée et une marche funèbre sera également organisée. Des obsèques réservées aux proches de Jean-Pierre Belmondo auront lieu demain à 11 heures à l’église de Saint-Germain-des-Prè.

Source : L’internaute