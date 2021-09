David Pujadas s’excuse de ses propos tenus lors des attentats du 11 septembre 2001

Lors de son passage dans l’émission “Quotidien”, David Pujadas s’est exprimé sur les propos qu’il avait tenus le 11 septembre 2001 lors des attentats pendant qu’il pressentait le 20h sur France 2. Le présentateur regrette ses propos sujets à controverse.

David Pujadas et Elise Lucet étaient les invités de “Quotidien” pour les 20 ans des attentats du 11 septembre 2001. Tous deux étant présentateurs du journal du 20h sur France 2 au moment des faits. Une vidéo faisant polémique avait alors été partagée par la chaîne Canal + . Filmé à la découverte des images des deux avions percutant les tours du World Trade Center, le journaliste a alors lancé : “Wouah c’est génial !“. Cette phrase regrettée, David Pujadas la regrette : “On a bien fait de me le reprocher. Franchement, c’était débile. C’est quelqu’un de jeune qui se sent illégitime et qui essaye de jouer les blasés parce qu’il y a une caméra qui le filme. C’est ridicule. C’était la volonté de montrer que rien ne m’impressionnait“, ajoute-t-il.

Source : Télé 7 Jours