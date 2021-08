Un nouveau Free Center approche, mais où ouvrira-t-il ?

L’opérateur n’entend pas lever le pied et tease l’ouverture d’une nouvelle boutique avec une énigme.

Free garde le rythme. En plus des ouvertures annoncées la semaine dernière, l’opérateur annonce via une sempiternelle énigme l’ouverture prochaine d’une nouveau Free Center. Un logo assez abstrait, qui pourrait être en lien avec une montagne et le soleil, a été posté par le compte officiel @Free_Center sur Twitter. A vous de deviner où se trouvera cette boutique flambant neuve, en attendant l’officialisation de la part de l’opérateur.

Vers les 150 Free Centers d’ici la fin de l’année

Pour rappel, Free s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. L’opérateur a ouvert la semaine dernière deux nouveaux Free Centers à Alençon et l’autre à Saint-Priest après en avoir ouvert récemment Castres , Mâcon et Thionville, et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Alençon, La Seyne-sur-Mer, Quimper, Saint-Malo, Arcueil, La Roche-sur-Yon, Nevers, Rouen, au Mans et à Périgueux. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.