Pas de repos, même l’été, Free ouvrira un nouveau Free Center dès demain

Un nouveau Free Center ouvrira ses portes dès demain à Saint-Priest.

Le réseau de boutiques de Free continue de s’étendre aux quatre coins de la France. Après l’ouverture la semaine de sa 137e boutique à Limoges, l’opérateur de Xavier Niel annonce ce 17 août l’inauguration demain mercredi d’un nouveau Free Center à Saint-Priest, dans l’agglomération lyonnaise. Ce nouvelle boutique Free, comme les autres, permettra de trouver conseils et assistance et permettra également d’acheter directement son smartphone et de repartir avec (un service proposé depuis le lancement de l’offre Free Flex)

Demain, une nouvelle boutique Free ouvre ses portes à #SaintPriest !

L’équipe est prête à vous y accueillir en toute sécurité !

Free (@free) August 17, 2021

Vers les 150 Free Centers d’ici la fin de l’année

Pour rappel, Free s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. L’opérateur a récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville et Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Alençon, La Seyne-sur-Mer, Quimper, Saint-Malo, Arcueil, La Roche-sur-Yon, Nevers, Rouen, au Mans et à Périgueux. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.