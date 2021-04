Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un replay, un service de qualité et un boîtier fibre flambant neuf débarquent pour les abonnés Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Le média d’information Brut a lancé sa propre plateforme SVOD, BrutX, sur les Freebox (canal 133 ou via l’application sur la Pop).Films, séries et documentaires sont au programme avec un catalogue de productions originales étoffé chaque mois.Ce nouveau service est proposé pour 4.99€/mois, sans engagement avec un seul accès en simultané. Plus d’infos…

Un nouveau service de replay débarque sur les Freebox et tombe à pic pour le Ramadan. Nommé My Arabia, celui-ci est inclus dans le pack Arabia (composé de 12 chaînes), qui est actuellement proposé à 2,99€/mois pendant trois mois, au lieu de 5,99€. Plus d’infos…

Surprise, Free renouvelle son matériel et propose et certains abonnés reçoivent un nouveau boîtier fibre ONU. Plus d’infos…