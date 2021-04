Choc des smartphones chez Free Mobile : Xiaomi Mi 11 ou Samsung Galaxy Note20 5G ?

À la suite d’une grosse baisse de prix, la boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones haut de gamme Android à 799 euros. Lequel choisir ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au grès des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Mi 11 et Samsung Galaxy Note20 5G, deux modèles haut de gamme 5G affichés à 799 euros, grâce à une baisse de prix de 260 euros sur le second. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en 4x sans frais. L’écran : Xiaomi

Dalle AMOLED, grande diagonale et poinçon pour les deux smartphones, mais une définition WQHD+ et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz dans le cas du Xiaomi Mi 11. Samsung a en effet réservé ces attributs à la déclinaison Ultra, dont vous retrouverez d’ailleurs notre test ici. Enfin, c’est peut-être de l’ordre du détail, mais le petit poinçon a plus de chances de se faire oublier en vidéo ou en jeu, en se retrouvant dans le coin plutôt qu’en position centrée.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 (6,81 pouces, AMOLED, WQHD+, 120 Hz, poinçon) Samsung Galaxy Note20 5G (6,7 pouces, AMOLED, FHD+ et poinçon)

Performances : ex aequo

Xiaomi en promet un peu plus sur le papier, en embarquant la meilleure plate-forme mobile du moment pour les appareils Android, à savoir le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. À l’usage, maintenant, les deux smartphones seront tout simplement des bêtes de course capables de faire tourner tranquillement les grosses applications du Play Store. Ils proposeront également la 5G récemment lancée en France.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 (processeur octa-core 2,84 GHz du chipset Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM) Samsung Galaxy Note20 5G (processeur octa-core 2,73 GHz du chipset Exynos 990 avec 8 Go de RAM)

La photo : Samsung

Xiaomi balance le plus grand nombre de pixels (ce qui, on le sait, ne fait pas tout), mais Samsung offre un peu plus de polyvalence en équipant son smartphone du capteur dédié au zoom (quand le rival a préféré un capteur macro). Quoi qu’il en soit, ces smartphones n’ont pas lésiné sur la partie photo et promettent de satisfaire le plus grand nombre dans la plupart des situations.

Notre classement :

Samsung Galaxy Note20 5G (12/64/12 Mégapixels, 10 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Mi 11 (108/13/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Xiaomi

Les capacités de batterie sont assez proches, mais Xiaomi va plus loin pour la partie charge. Son Mi 11 se charge en 55 Watts via le filaire et en 50 Watts via le sans-fil, quand son rival propose 25 et 15 Watts respectivement.

Notre classement :

Xiaomi Mi 11 (batterie 4 600 mAh, charge 55 Watts en filaire et charge 50 Watts en sans-fil) Samsung Galaxy Note20 5G (batterie 4 300 mAh, charge 25 Watts en filaire et charge 15 Watts en sans-fil)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Mi 11

Avec son chipset Qualcomm 5G dernier cri, son écran taillé pour le multimédia, sa partie photo gâtée d’un capteur principal 108 Mégapixels et sa charge ultra rapide en filaire comme en sans-fil, le Xiaomi Mi 11 a de quoi faire de l’oeil. Cela explique peut-être pourquoi il est actuellement indisponible dans la boutique de l’opérateur. Certains pourront toutefois préférer le Samsung Galaxy Note20 5G pour le design plus élégant, le stylet S-Pen très pratique et l’interface logicielle One UI vraiment réussie et plaisante au quotidien. Notez que les deux smartphones sont proposés dans leur version avec 256 Go de stockage.