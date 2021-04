Free Mobile : rafale de promos sur les smartphones Xiaomi

En plus de Samsung, Free Mobile applique une kyrielle de promotions sur les modèles de Xiaomi dans sa boutique en ligne.

Sa formule gagnante, un très bon rapport rapport qualité-prix. Depuis plusieurs années, Xiaomi ne cesse de séduire le coeur des Français. Une nouvelle période de baisses de prix, pourrait bien convaincre de nouveaux abonnés Free Mobile de passer à la caisse.

Le Xiaomi Mi 10T 5G voit actuellement son prix baisser de 80€ à 419€ en achat comptant. Le paiement en 3 fois sans frais est aussi proposé, soit 107€ à la commande puis 3 fois 104€.

Pour sa part, le Redmi Note 9T bénéficie d’une promo de 50€, son prix passe à 219€, le paiement en 3 fois ou 24 mois sans frais est proposé pour ce modèle. Tout comme le Redmi Note 9S affiché à 189€ au lieu de 199€.

Enfin les Redmi 9 et 9A profitent respectivement d’une réduction de 40 et 10€. Leur tarif passe à 119 et 109€. Comme autre possibilité de paiement, seul le 3 fois sans frais est proposé.