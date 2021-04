Free va dégainer une nouvelle offre spéciale

Free Mobile dégainera ce 12 avril à 19h une nouvelle vente privée sur Veepee.fr.

Quel modèle succèdera à l’iPhone 8 reconditionné ? Le rendez-vous est pris. Free Mobile s’apprête à lancer demain une nouvelle offre spéciale sur le site d’e-commerce Veepee. Il s’agira une nouvelle fois de son forfait Free Mobile 150 Go en 4G et 4G+ proposé au tarif habituel, soit 19,99 euros par mois ou 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox (et même 9,99€/mois pour les abonnés Pop). Le tout avec un smartphone offert.

Si l’image d’illustration ne donne pas de détail sur la nature du mobile en question, cette dernière a déjà été utilisée en février dernier par l’opérateur. Free Mobile avait alors laissé pour la première fois le choix entre plusieurs modèles de plusieurs marques à savoir le Nokia 5.3, l’Oppo A53s ou le Xiaomi Redmi Note 9S, d’une valeur de 199 euros chacun. Reste à savoir ce que le trublion proposera cette fois-ci.