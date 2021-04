Freebox : avalanche de grosses promos sur Prime Video

C’est assez rare pour le noter, pas de moins de 7 services de SVOD disponibles dans Amazon Channels sur Prime Video bénéficient d’une promo importante pendant 3 mois voire 6 mois. Un bon plan pour les abonnés Freebox clients d’Amazon Prime.

Le premier, Starzplay, est proposé à 1,99€/mois pendant 6 mois au lieu de 4,99€/mois. L’offre prend fin le 11 avril. Au total, cette plateforme propose 58 licences de séries (790 épisodes), 38 séries inédites et plus d’une centaine de films ainsi que de nouveaux titres chaque mois. Les abonnés Freebox Delta et Pop ayant activé Canal+ Séries offert pendant 12 mois par Free bénéficient déjà du catalogue de StarzPlay, désormais intégré à la plateforme de la filiale de Vivendi, sans surcoût.

Fans d’horreur, vous serez servis. Le service de SVoD Shadowz passe lui aussi à 1,99€/mois pendant 6 mois au lieu de 4,99€. Ce service de “screaming” est spécialisé dans les films d’horreurs et dans le fantastique. Les amateurs de cinéma du genre pourront ainsi y retrouver des films cultes comme la saga Hell Raiser, Battle Royale mais aussi des films un peu plus de niche, et certaines exclusivités.

Attention, il faut cependant un abonnement Amazon Prime, inclus dans l’offre Freebox Delta et disponible en option sur Freebox Pop, mini 4K, One et Révolution pour y accéder.

Suit ensuite le service Action Max, proposé à 0,99€/mois pendant 3 mois. celui-ci est 100% dédié au cinéma d’action et propose d’accéder en illimitée à une série de films renouvelés régulièrement. Editée par Mediawan de Xavier Niel, cette plateforme ne propose pas de contenus issus de la programmation linéaire de la chaîne Action.

Méconnu, Mubi a pourtant de quoi plaire en proposant chaque jour un film acclamé par la critique. La plateforme propose une sélection de films allant des longs métrages cultes aux chef-d’oeuvres du cinéma moderne, réalisés par les grands cinéastes d’hier et aujourd’hui. La programmation est issue des quatre coins du monde. Mubi est ainsi proposé à 0,99€/mois au lieu de 9,99€/mois pendant 3 mois.

Déjà présent sur les Freebox dans sa version “vidéo à la demande”, pour acheter ou louer des films, UniversCiné a lancé sa plateforme avec abonnement en septembre 2020 donnant accès à plus 800 films, avec un catalogue renouvelé chaque semaine. La plateforme, spécialisée dans le cinéma d’auteur à travers le monde, est ainsi proposée sur Prime Video à 0,99€/mois pendant 3 mois au lieu de 6,99€.

Vous retrouverez ainsi des oeuvres comme Volver ou Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar, mais aussi du cinéma français avec Saint Amour ou les différents films de Tony Gatlif (Swing, Djam, Je suis né d’une cigogne…).

Et pour finir, une attention particulière à la jeunesse. Les deux services pour enfants Gulli Max d’M6 et Noggin de Nickelodeon Junior sont accessibles à 0,99€/mois pendant 3 mois.