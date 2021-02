StarzPlay gratuit pour les abonnés Freebox Delta et Pop, les séries et films à ne pas louper

Les abonnés Freebox Delta et Pop ayant activé Canal+ Séries offert pendant 12 mois par Free peuvent désormais découvrir le catalogue de StarzPlay, service de SVOD intégré à la plateforme de la filiale de Vivendi, sans surcoût. Puisqu’il est facile de se perdre dans les séries et films proposés, Univers Freebox vous propose sa sélection de programme disponibles grâce à Starzplay.

Des séries poignantes, du frisson à l’émotion

Starzplay propose 58 licences de séries, 38 étant inédites, autant vous dire que vous avez l’embarras du choix. Amateurs d’épouvante, d’horreur et de fantastique, vous pouvez vous jeter sur The Stand. Premier gage de qualité, si vous êtes fan de l’auteur : cette minisérie de 9 épisodes est basée sur le roman de Stephen King. Elle vous plonge dans un monde post-apocalyptique où un virus a décimé la majorité de la population mondiale. Les quelques survivants, guidés par une vielle femme qu’ils voient tous en rêves, cherchent à se regrouper pour survivre face à une menace maléfique. En effet, un homme sans visage rôde, doté d’étrange pouvoirs indescriptibles et semblant incarner le mal.

Moins de fantastique et plus de romance ? Après tout, c’est bientôt la Saint-Valentin ! Alors pourquoi ne pas découvrir la série dramatique Normal People ? Direction l’Irlande, où un jeune garçon séduisant, sportif et apprécié de tous nommé Connell et Marianne, une jeune fille solitaire se rencontrent. Si le lien qui les connecte est profond, il est aussi assez étrange et les deux protagonistes sont bien décidés à ne pas le révéler, avec toutes les difficultés que cela peut engendrer. De quoi revivre vos amours de jeunesse, dans une romance moderne, en cette période où le romantisme semble bien loin.

Pour une épopée romanesque et historique, jetez-vous sur The White Queen. Dans cette mini-série britannique, vous plongerez en plein milieu de la Guerre des Deux-Roses. Car en 1464, l’Angleterre était déchirée entre deux familles : les York et les Lancastre, s’opposant violemment pour s’emparer du trône. Trois femmes, Elizabeth Woodville, Marageret Beaufort et Anne Neville vont tenter de défendre leurs causes et celles des êtres aimés à tout prix. Et si la guerre des Deux-Roses vous semble un sujet peu intéressant, sachez que c’est notamment ce conflit qui a inspiré l’auteur de… Game of Thrones. De quoi découvrir un peu d’histoire anglaise, tout en suivant une intrigue politique entre manigances, déceptions et trahisons.

Vous n’en avez pas eu assez de royauté britannique ? Vous pouvez alors vous plonger dans la suite de l’histoire avec The White Princess et The Spanish Princess. Continuez de suivre l’histoire de l’Angleterre, au sein de ses conflits politiques, ainsi que la création de la dynastie des Tudor. En révéler plus sur l’intrigue serait du spoil, sauf pour les fans d’histoire…

Plutôt que des rois et des princesses, que diriez-vous de suivre des pirates ? Alors vous pouvez vous ruer sur les quatre saisons de Black Sails, pour suivre les aventures du Capitaine Flint et sa bande. Les événements se déroulent 20 ans avant le roman “L’Île au trésor”, et vous pouvez ainsi découvrir l’âge d’or de la piraterie et ses figures emblématiques, comme Jack Rackham, Anne Bonny ou encore Charles Vane. La série étant co-produite par Michael Bay, attendez-vous à du grand spectacle.

Si vous êtes en quête de malfrats plus modernes, alors Godfather of Harlem est fait pour vous. Préquel du film American Gangster, cette série vous fait suivre la collision entre la vie criminelle de Bumpy Johnson (Forest Whitaker) et le combat pour les droits civiques. Entre mafia et histoire de l’Amérique, sur fond de lutte sociale et avec un acteur culte en premier rôle, à découvrir sans tarder !

Après l’épique des pirates et les fantasmes de gangster, retour glaçant à la réalité. Dans The Act, vous suivrez à chaque saison une histoire vraie de meurtre. Dans cette première saison, vous plongez dans l’histoire du décès de Dee Dee Blanchard, commandité par sa fille. La défunte a infligé à sa fille des médicaments et opérations inutiles, persuadant tant Gypsy que son entourage qu’elle était gravement atteinte de plusieurs maladies. Victimes et coupables se croisent au sein de cette histoire glaçante, d’autant plus terrifiante que les faits sont réels…

Toujours dans le réel, cette fois plongez dans une série-documentaire pour suivre la vie de 12 étudiants durant une année scolaire aux Etats Unis avec America To Me. Tout l’intérêt de cette série étant les événements qui s’y déroulent, sachez qu’elle aborde notamment la question du racisme et de la perception de ce dernier pour les jeunes américains. Elle a cependant été sélectionnée au festival Sundance et plébiscitée par la critique. A découvrir.

Enfin, vous pouvez découvrir P-Valley, adaptée de la pièce de théâtre “Pussy Valley”, plongeant dans l’univers du strip-tease, d’un oeil féminin. La série montre la grandeur et la décadence du Pynk à travers les yeux d’Haily “Autumn Night”, débarquée un soir, d’on ne sait où, repérée par la dirigeante du club. Sororité, ballet de corps, rêves et déceptions s’entremêlent à un rythme maîtrisé, sans tomber dans la vulgarité que pourrait proposer un programme se déroulant dans un club de strip-tease.

Côté cinéma, révisez vos classiques !

Avec Starzplay, ce sont plus d’une centaine de films qui débarquent sur Canal+ Séries. Pas de gros blockbusters récents, mais l’occasion surtout de (re)découvrir des monuments du cinéma, ou même des premiers films de réalisateurs devenus mondialement connus. C’est le cas de Bound, premier long-métrage réalisé par les soeurs Wachowski (Matrix, Cloud Atlas…). Si l’on voulait le résumer de la manière la plus aguicheuse possible, il s’agit… d’un film de mafieux avec des lesbiennes. Violet, petite amie d’un truand, tombe sous le charme de Corky, voleuse fraichement sortie de prison. Dans un monde d’hommes, ces deux femmes fortes vont chercher à s’enfuir avec deux millions de dollars, volés à une grande famille dangereuse. Un thriller qui se démarque notamment par sa réalisation, avec toutes les prémices du style des réalisatrices de la saga légendaire de science-fiction Matrix.

D’autres films se passent plus de présentation, vous pourrez ainsi revoir le grandiose Gladiator de Ridley Scott, montrant la vengeance de Maximus face à l’empereur Commode. A regarder en boucle, pour le grandiose de ce péplum devenu culte.

Moins de sang et plus de danse, mais toujours autant culte, (re)découvrez Dirty Dancing également présent dans le catalogue de StarzPlay.

Vous aurez également votre dose de comédie, avec notamment Bean, suivant les aventures du légendaire anglais complètement déjanté.

Dans un autre registre humoristique, revivez vos années d’ados avec le célébrissime American Pie. Blagues potaches, salaces, crasses, le tout résolument ancré dans la fin des années 90… Une petite dose de nostalgie compense bien certaines blagues vraiment vaseuses.

Dans un registre plus… sanglant, vous pouvez également découvrir American Psycho. Dans ce film, Patrick Bateman est beau, riche, intelligent et travaille à Wall Street, va dans les boîtes branchées et des restaurants élitistes… Tout semble lui réussir, mais il a son petit grain de folie à lui : c’est un psychopathe, porté par sa haine des pauvres, des homosexuels et des femmes.

Presque autant de sang, mais beaucoup plus de fun au rendez-vous avec Shaun of the Dead. Dans cette comédie complètement déjantée, Shaun ne sait pas quoi faire de sa vie et encore moins dans sa relation et aurait bien besoin d’un coup de pied aux fesses pour se ressaisir. Coup de bol (ou presque), une invasion de zombie arrive, parfait pour se remettre les idées en place.

Et pour finir, du grandiose et du culte. Un monument de la science-fiction, qui sera bientôt revisité par un cinéaste très talentueux. Regardez Dune, de David Lynch, et embarquez dans un univers futuriste où l’Epice est la substance la plus convoitée de l’univers. Elle permet de voyager dans l’espace et ne se trouve que sur une seule planète, nommée Arakis, déchiré par une guerre entre deux factions. Le descendant de l’une d’entre elle pourrait bien être le messie tant attendu pour sauver ce monde.