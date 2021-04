Free lance ses offres fibre sur un nouveau RIP

Et un RIP de plus pour Free !

On n’arrête plus Free dans sa course effrénée pour déployer ses offres fibre sur tout le territoire. Outre l’arrivée sur Mégalis Bretagne, l’opérateur de Xavier Niel vient également d’arriver sur le RIP Var Très Haut Débit, ainsi qu’on peut le constater par exemple sur la commune de Gassin, où un Freenaute vient d’être relié à la fibre

La construction du réseau Fibre de Var, opéré par Orange, va s’étaler jusqu’en 2023 pour apporter la fibre à près de 320 000 logements, commerces et entreprises. Trois phases de déploiement ont été définies sur les 5 années de construction du réseau :

150 000 logements en Avril 2021

en Avril 2021 90 000 logements de Mai 2021 à Juillet 2022

de Mai 2021 à Juillet 2022 80 000 logements d’Aout 2022 à Octobre 2023

Merci à Sylvain