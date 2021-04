Les offres fibre de Free commencent à être disponibles sur un nouveau réseau d’importance

Et un de plus, Free commence à déployer ses offres fibre sur un nouveau réseau d’initiative publique de grande ampleur, celui de Mégalis Bretagne.

Notre confrère Busyspider, rapporte que des premières Freebox sont à présent éligibles sur le RIP de Mégalis Bretagne, comme à Lesneven (29260) par exemple. Cela fait suite à l’annonce en décembre dernier d’un accord signé entre Free et Mégalis Bretagne. Et il s’agit d’un très grand Réseau d’Initiative Publique puisque le projet Bretagne Très Haut Débit concerne 60% de la population et 90% du territoire breton.

Dans les prochaines années, Free commercialisera l’ensemble des prises Fibre qui seront déployées par le RIP soit 1,4 million de logements. Par ailleurs, Free propose déjà ses offres fibre en Zones Très Denses (ZTD) comme Rennes et en Zones Moyennement Denses privées (AMII).