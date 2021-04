Un service de Replay disparait de la Freebox

C’est fini pour le replay d’Euronews.

Alors que le service My Arabia a fait son apparition ce matin sur Freebox Replay, un autre service tire sa révérence. Et il s’agit du replay de la chaîne européenne d’information Euronews. Celui-ci était disponible depuis 2010, mais depuis quelques temps déjà, il n’était plus mis à jour.

Si le replay disparait, les différentes versions linéaires d’Euronews restent, elles, toujours disponibles sur Freebox TV. Vous pouvez ainsi retrouver, par exemple, la version française gratuitement sur le canal 345.