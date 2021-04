Brut annonce son arrivée sur toutes les Freebox avec un nouveau service

Le média d’information Brut lance sa propre plateforme SVOD, BrutX, et annonce sa disponibilité sur toutes les Freebox.

Le streaming à la Brut. Le média nouvelle génération débarque aujourd’hui sur les box d’Orange, Free et bien d’autres supports avec un tout nouveau service de SVOD, nommé BrutX. Films, séries et documentaires sont au programme avec un catalogue de productions originales étoffé chaque mois.

Ce nouveau service est proposé pour 4.99€/mois, sans engagement avec un seul accès en simultané. L’application est dès à présent disponible sur Android, une page iOS a également été créée mais selon nos constatations, l’application n’est pas encore téléchargeable.

BrutX sera également disponible sur les Freebox Révolution, mini 4K, Delta + player Devialet, One et Pop. Pour cette dernière, il faudra cependant passer par le Google Play Store. Sur les autres Freebox, il suffit de se rendre dans le menu vidéo à la demande ou sur le canal 133 pour y accéder. D’après nos propres vérifications, la plateforme n’est pas encore disponible sur les box de Free. Une version du service est également disponible sur Livebox, Android TV, Apple TV et sur navigateur.

Certaines fonctionnalités sont en cours de développement sur Freebox, notamment la possibilité de passer l’intro d’une série qui sera implémentée dans les prochaine semaines

Quel catalogue pour BrutX ?

A l’image de son média, le catalogue de ce nouveau service de SVOD est très engagé. Vous retrouverez notamment des créations originales comme Cartels, qui tourne autour du trafic de drogue, ou Black Dragon, sur un gang de Paris.

Au menu également, des films reconnus comme Les suffragettes ou encore Mandela, un long chemin vers la liberté, mais aussi quelques exclusivités comme Veneno, série dramatique espagnole sur une étudiante en journalise rencontrant une icône trans Cristina “La Veneno”.

Vous retrouverez également des documentaires sur de nombreux sujets , notamment Comment devenir un pirate écolo ou encore Eating animals. Des sélections basées sur les goûts de plusieurs personnalités publiques (Pomme, Reda Kateb ou encore le grand reporter de Brut Charles Villa) sont également disponibles.