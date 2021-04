Après une période de gratuité, les 2 nouvelles chaînes thématiques françaises de Freebox TV deviendront payantes

Pour les amateurs de cuisine et de santé

Nous vous l’annoncions il y a deux semaines, deux nouvelles chaînes, éditées par groupe Reworld Media, ont rejoint le bouquet de base de Freebox TV. Il y a tout d’abord TOP Santé TV qui est disponible sur le canal 239 de Freebox TV, Il s’agit de l’unique chaîne française de thématique santé”. A l’instar du magazine et du site web éponyme, la chaîne s’appuie sur une équipe de journalistes et experts (Dr François Sarkozy, Jean-Michel Cohen…) dédiée, elle informe sur l’actualité et donne des explications médicales sous forme d’émissions, de chroniques, de reportages et de documentaires.

La deuxième chaînes est Gourmand TV, disponible sur le canal 234 de Freebox TV. Il s’agit du retour sur la Freebox d’une chaîne dédiée à la cuisine, après les arrêts successifs de Gourmet TV et Cuisine TV. Cette nouvelle chaîne propose, grâce aux recettes, aux astuces, aux conseils de ses experts et au travers des programmes de divertissements, de découvrir “la meilleur façon de manger”

Free informe ce soir que ces chaînes seront en option au delà de la période de gratuité. Ainsi, les deux chaînes, payantes sur les autres supports, le seront aussi sur Freebox TV, au tarif de 1,99€/mois pour Gourmand TV + Top Santé TV