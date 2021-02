Free lance une énigme spéciale Saint-Valentin autour de l’ouverture d’une nouvelle boutique

Sur sa lancée, Free annonce l’ouverture prochaine d’un nouveau Free Center. Mais c’est à vous de deviner la ville choisie.

Depuis plus d’un an, Free développe à vitesse grand v son réseau de boutiques. Après avoir ouvert récemment son 111e Free Center à Montluçon dans l’Allier en Auvergne-Rhônes-Alpes, l’opérateur compte rapidement passer le cap des 120 boutiques avec des inaugurations prochainement à Châlons-en-Champagne, Menton, Flins-sur-Seine, Saint-Priest, Pau, Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne mais aussi à Toulouse où il prévoit d’ouvrir une troisième boutique.

Et ce n’est pas tout puisque Free annonce ce matin son intention d’ajouter une nouvelle ville à sa liste. Comme l’accoutumée, l’opérateur lance une nouvelle énigme afin de faire travailler les méninges des internautes. L’indice, un message de circonstance : ” Et si, cette année, le 14 février, on se souhaitait une joyeuse sainte…”.