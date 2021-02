Free enclenche l’extinction de son réseau communautaire Free WiFi sur toutes les Freebox

La fin d’une ère, de plus en plus d’abonnés Freebox n’ont plus la possibilité de se connecter gratuitement aux autres box de l’opérateur.

Le Free WiFi c’est fini. Déjà éteint depuis plusieurs semaines sur la Freebox Delta et la Pop, ce n’était qu’une question de temps avant que le plus grand réseau Wifi communautaire au monde disparaisse des autres box de l’opérateur. Selon nos constatations et différentes remontées, de nombreux abonnés Freebox Révolution et mini 4K n’ont désormais plus accès au Free WiFi lorsque celui-ci est activé, ce dernier ne figure plus dans la liste des réseaux proposés.

Utilisant depuis mi-2009 le WiFi des abonnés Freebox ayant accepté d’en faire partie, ce réseau n’est plus pertinent aujourd’hui, la faute à l’explosion de la 4G partout sur le territoire. “Le besoin est moindre”, a expliqué le mois dernier Xavier Niel.

A noter que, le FreeWifi_Secure continue l’aventure. Son intérêt est de permettre encore aujourd’hui un accès Internet nomade automatique. Sur le même principe, ce réseau Wi-Fi communautaire dédié aux abonnés Free Mobile, utilise le Wi-Fi des abonnés Freebox. Il suffit de repérer le réseau en question dans ceux détectés par le smartphone équipé d’une carte SIM Free. Aucun mot de passe n’est demandé.