Free va mettre fin progressivement à son réseau Free Wifi

Lancer une 2009, le réseau communautaire Free Wifi va s’arrêter

C’est Xavier Niel himself qui a confirmé ce que l’on constatait depuis le lancement des dernières Freebox : le réseau Free Wifi (et également Free Wifi sécure pour les abonnés Free Mobile), le plus grand réseau Wifi communautaire au monde,, va s’éteindre doucement. FreeWifi_secure, et Free Wifi sont des réseaux Wi-Fi les communautaire utilisant le réseau Wi-Fi des abonnés Freebox ayant accepté d’en faire partie.Ce feu vert passe désormais par l’Espace Abonné (section Ma Freebox / Fonctionnalité avancées). Il suffit de repérer le réseau en question dans ceux détectés par le smartphone équipé d’une carte SIM Free. Pour Free Wifi Secure, la ligne Free Mobile étant détectée, aucun mot de passe ne sera demandé, pour le Free Wifi vous devrez indiqué votre mot de passe (sur un ordinateur ou une tablette par exemple)

Mais ce service qui était pertinent avant 2010, ne l’est plus aujourd’hui selon Xavier Niel, il n’est d’ailleurs plus disponible sur les Freebox Pop et Delta. Ce service ne serait plus utilisé alors que la 4G se développe. Notamment chez Free Mobile où elle est illimitée pour les abonnés au “Forfait Free””. Le fondateur de Free l’a confirmé” par mail à un Freenaute,