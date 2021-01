Le saviez-vous ? Le player Pop intègre un outil de capture d’écran

Vous ne le saviez peut-être pas. Il est possible d’effectuer très simplement une capture d’écran depuis la télécommande du player Pop. L’outil est d’ailleurs intégré, mais présente des limites.

Un outil de capture d’écran peut s’avérer pratique, et il se trouve que l’interface du player Pop en intègre justement un. Pas besoin ainsi de passer par une application tierce.

Concrètement, il suffit de garder le bouton On/Off de la télécommande pour faire apparaitre un petit menu depuis lequel on peut éteindre et redémarrer, mais également effectuer une capture d’écran. Comme cela se fait sur les smartphones et tablettes Android en fait.

Sur la télécommande, il suffit alors de faire deux appuis vers le bas, puis de cliquer le bouton central de molette. La capture apparait en premier plan.

Et c’est justement à ce moment-là que vous verrez si la capture a bien fonctionné ou pas. Celle-ci peut en effet échouer si le flux à l’écran est protégé. Nous avons ainsi pu capturer l’interface de navigation de YouTube, mais pas un contenu en cours de lecture. Dans le second cas, nous avions un écran noir.

Des limites

Aussi pratique soit-elle, la fonction a donc ses limites.

Elle permettra de se souvenir du titre d’une chanson/musique diffusée par une application radio en ligne comme Radio FG, de se souvenir du titre d’une vidéo repérée dans YouTube, de garder sous la main une information technique disponible dans l’interface du player ou encore de montrer une fonction dans le cas d’une astuce.

Pas question en revanche de capturer le flux d’une chaine de télévision ou d’une plate-forme de streaming vidéo. Tous nos essais se sont traduits par des écrans noirs. Nous avions d’ailleurs fait le même constat lors d’une astuce similaire sur Freebox mini 4K.

Où retrouver les screenshots ?

Les captures d’écran peuvent être retrouvées à l’aide d’un gestionnaire de fichiers tels que File Commander. Il suffira d’aller dans “Mémoire interne/Pictures/Screenshots” pour afficher ou récupérer les fichiers correspondants. La simple consultation est également possible grâce à l’outil VLC préinstallé.