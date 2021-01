Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #150

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Avec l’application Freebox Connect, les blagues sont bien plus faciles à mettre en place !

j’ai l’appli freebox connect je vais kick ma soeur de la co mdrrrrr pic.twitter.com/s2VqqExnsq ⚽️ (@justsoyalb) January 1, 2021

Ikea a tout compris.

Chez IKEA, ils ont fait fabriquer des PS5 et Xbox Series X en carton pour qu’on puisse choisir nos meubles télé en fonction de leur taille. #BienVu pic.twitter.com/fvillyOJQd Maxime CHAO (@MaximeChao) January 4, 2021

Quand la 5G vous booste !

À tous ceux qui pensent que la #5G va vous contrÒler via le #vaccin #covid, rassurez vous, vous pouvez aussi prendre des comprimés 🤣 pic.twitter.com/7Xfqnhwye4 Quentin Delobelle (@Qwenteen) December 31, 2020

Bhuîtres Telecom n’aurait jamais accepté de lancer une opération une bourriche POP achetée, une coque offerte.

5G, électricité même combat ?