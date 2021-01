Orange lance une grande opération de recyclage, votre téléphone repris minimum 10€ peu importe l’état

Dépoussiérez votre placard et récupérez vos vieux téléphones, Orange vous les reprends peu importe l’état.

Avis à ceux qui possèdent des cartons remplis de téléphones usés ou cassés, ne les laissez plus dormir. L’opérateur historique propose dès demain de vous reprendre vos vieux modèles usés, obsolètes, HS ou même cassés dans ses boutiques. Peu importe l’âge ou l’état de dégradation, Orange assure une reprise de minimum 10€.

Du 06/01 au 03/02, nous reprenons votre ancien téléphone 10€ minimum 📱 Et ce, quel que soit son état. Oui, vous avez bien lu 😉 â™ »

💉 https://t.co/JFqLgNDp8G pic.twitter.com/wgJTJVFlv3 Orange France (@Orange_France) January 4, 2021

Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous dans une boutique près de chez vous pour déposer vos mobiles. L’opération démarre le 6 janvier et se terminera le trois février prochain.

Le telco rappelle régulièrement que 100 millions de mobiles dorment dans les placards et tiroirs, pour finir par être jetés dans certains cas. De plus, les mobiles représentent 80 % de l’impact environnemental du numérique et un smartphone de 120 grammes nécessite 70 kilos de matières premières. Pour remédier à ce gâchis, l’opérateur a lancé son programme Re pour accélérer le recyclage des mobiles et la vente de modèles reconditionnés. Cela se traduit notamment par l’accentuation de la communication autour de la seconde vie des mobiles. Sans oublier les points de collecte installés dans les 600 boutiques de l’opérateur.