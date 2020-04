Orange invite à ne pas laisser les mobiles dormir dans les tiroirs et à davantage de recyclage

Orange invite les consommateurs à plus d’écologie. Beaucoup de mobiles dorment en effet dans les tiroirs et trop peu sont recyclés.

On sait Orange engagé sur le terrain de l’écologie, avec notamment la Livebox 5 et sa coque 100 % en plastique recyclé ou la mise en veille de certaines fréquences 4G la nuit. L’opérateur invite les consommateurs à une démarche similaire à leur niveau.

À travers une vidéo, Orange rappelle que 100 millions de mobiles dorment dans les tiroirs des ménages français et que seulement 15 % des mobiles mis au rebut sont effectivement recyclés. Or, plus de mobiles sur le marché de l’occasion et plus de mobiles recyclés signifient moins d’impact sur l’environnement, sachant que 3/4 de l’impact environnemental d’un smartphone correspond à sa fabrication et qu’entre sa conception et sa distribution un smartphone fait 4 fois le tour du monde avant d’arriver dans notre poche.

Il y a également la possibilité de donner son ancien mobile dont on n’a plus du tout l’usage avec des initiatives telles que jedonnemontelephone.fr.