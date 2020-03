Je donne mon téléphone : offrez une seconde vie à vos vieux mobiles et smartphones

Ils sont nombreux les vieux téléphones mobiles et vieux smartphones à dormir au fond des tiroirs et placards. Voici une solution pour leur donner une seconde vie.

À travers une vidéo, nos confrères de 20minutes mettent en lumière le site jedonnemontelephone.fr. Celui-ci permet de vider nos tiroirs et placards, tout en faisant un geste pour l’écologie et permettant à d’autres de s’équiper à moindre coût.

Comme son nom l’indique, jedonnemontelephone.fr invite en effet à faire don de nos vieux téléphones mobiles ou vieux smartphones. La démarche est d’ailleurs simplifiée pour celui qui donne, puisqu’il suffit de commander une enveloppe pré-affranchie ou d’imprimer et coller une étiquette pré-affranchie sur sa propre enveloppe.

Une fois réceptionnés par Ateliers du Bocage, entreprise solidaire du réseau Emmaüs dans les Deux-Sèvres, les appareils seront nettoyés et vidés de leurs données et, selon les cas, remis en état en vue d’une revente à un prix solidaire, dans les salles de vente des Ateliers du Bocage et d‛Emmaüs, ou bien envoyés vers un site de recyclage, afin d’en récupérer les matières premières.