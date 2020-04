Découvrez la nouvelle offre Youboox Premium spéciale abonnés Free : on vous dit tout

Free et Youboox ont établi un nouveau partenariat pour proposer une offre en option aux abonnés Free. Que propose ce service ? Comment s’y abonner ? On vous explique tout ça.

Après une offre gratuite Youboox One pour découvrir le service de lecture en ligne de Youboox offert à tous les abonnés Free (excepté ceux au forfait à 2€), l’opérateur de Xavier Niel et la plateforme de lecture proposent dorénavant une nouvelle offre : Youboox Premium pour 1.99€ pendant trois mois, puis 7.99€ par mois, sans engagements ni publicités pour tous les abonnés Freebox et Free Mobile. A noter que jusqu’à fin mai, Youboox reverse 1€ par abonné ayant souscrit et par mois à l’alliance “Tous unis contre le virus”.

Que propose cette offre ? Comment y souscrire ? Univers Freebox décortique tout ça pour vous, pour découvrir cette plateforme qui pourrait plaire aux abonnés Free fans de lecture.

Souscrire à l’offre Youboox

Il existe plusieurs moyens de souscrire à cette nouvelle option pour les abonnés Free. Vous pouvez ainsi vous abonner à cette offre spéciale :

Depuis votre espace abonné Freebox ou Free Mobile

Freebox ou Free Mobile En cliquant sur le lien envoyé par Youboox par mail

envoyé par Youboox par mail Depuis la plateforme Youboox directement

En prenant le cas de l’espace abonné Freebox, il suffit de s’y connecter puis de vous rendre la section “mon abonnement”. Cliquez ensuite sur “Offre de livres et presse Youboox” . Après un rappel du tarif exclusif aux abonnés Free, vous pouvez directement cliquer sur le bouton souscrire, puis sur “en profiter“. Si vous n’avez jamais activé d’offre Youboox, il vous sera demandé de créer un compte auparavant, mais si vous aviez toujours accès à Youboox, il suffira de continuer l’inscription en saisissant ensuite vos informations bancaires pour finaliser votre inscription. Vous pourrez ensuite télécharger l’application sur l’App Store et le PlayStore.

Le service de lecture en ligne en long et en large

Youboox est majoritairement pensé pour une lecture sur mobile ou tablette, bien qu’il soit possible de l’utiliser sur navigateur également. Nous vous proposons donc un tour d’horizon de l’application Android pour découvrir le service, comment il fonctionne et les contenus proposés.

Des livres à lire, écouter, ou regarder

Vous arrivez d’office sur votre page d’accueil de l’application et, en tant qu’abonné Free, on vous propose bien sûr en premier une sélection des nouveautés et votre avant-première spéciale. En effet, les abonnés Free ont accès à un livre en exclusivité avant sa sortie en librairie. Une aubaine pour les amateurs de nouveautés qui veulent tout savoir avant tout le monde. En faisant défiler vers le bas, vous pourrez ainsi découvrir différentes catégories et thématiques abordées pour mieux trouver le livre devant lequel vous souhaitez vous poser.

Une sélection spéciale pour les abonnés Free est également proposée juste en dessous.

Ainsi, vous pourrez faire défiler cette première page pour découvrir les titres de Presse à la une par exemple, qui n’étaient pas inclus dans la précédente offre Youboox One offerte aux abonnés Free. On y trouve des titres reconnus comme L’Equipe ou l’Opinon par exemple.

Petite fonctionnalité intéressante : vous pouvez également retrouver une sélection de titre donc la durée de lecture est courte, pour une session d’évasion littéraire rapide.

Mais si la page d’accueil ne vous permet pas de trouver votre bonheur, pas de panique. Il y a bien sûr une option de recherche, qui vous permettra de trouver plus facilement le livre qu’il vous faut. Cliquez simplement sur le bouton dédié en bas de votre écran.

Vous pouvez bien sûr rechercher un titre précis ou un auteur si vous savez déjà ce que vous cherchez. Mais pour les aventuriers qui souhaitent découvrir de nouveaux genres, vous aurez accès à de nombreuses thématiques ou types de livres pour vous aventurer au sein du catalogue Youboox.

Et au sein de ces catégories, d’autres sous-thématiques seront proposées. Par exemple, une section dédiée aux Comics dans la section bande-dessinée, ou bien, dans la catégorie Art, un découpage par type de discipline (peinture, cinéma, musique… et même des partitions).

Autre nouveauté ajoutée dans le catalogue de Youboox Premium par rapport à la précédente offre : vous avez dorénavant accès à un livre audio par mois. Dans la section dédiée vous pourrez ainsi trouver toutes sortes de livres à écouter, tant des livres de Science-Fiction que de la littérature Jeunesse, des livres de développement personnel ou même des classiques de la littérature portés en audio. Cependant il vous faudra en choisir un spécifiquement, donc réfléchissez bien avant de vous lancer.

Comme vous pouvez le constater, le catalogue de Youboox est assez varié pour que tout le monde puisse trouver son compte. Mais qu’en est-il maintenant de l’expérience de lecture sur la plateforme ?

La lecture sur Youboox

On parle ici d’une plateforme de lecture, donc qu’en est il de la consommation des oeuvres présentes sur la catalogue ? Commençons par le coeur du sujet : les livres classiques (à comprendre, les romans et oeuvres où il n’y a pas d’images).

En sélectionnant une oeuvre qui vous a tapé dans l’oeil, vous pouvez directement cliquer sur sa couverture pour entamer la lecture. Il suffira de “swiper” (ou faire glisser) chaque page, au fil de votre lecture. Simple comme bonjour, mais quelques fonctionnalités viennent agrémenter l’expérience et vous permettre de la personnaliser selon vos besoins.

En tapotant sur l’écran lors de votre lecture, vous aurez ainsi accès à deux boutons en bas de votre écran.

Vous pouvez ainsi modifier la taille de caractère (en cliquant sur A- ou A+) pour l’adapter à vos yeux, mais aussi la luminosité de la page et la couleur de fond. Si vous lisez dans le noir et dans votre lit, vous pouvez ainsi opter pour une écriture grisée sur fond sombre, afin de ne pas fatiguer vos yeux. Pour un meilleur confort de lecture, vous pouvez également changer la police d’écriture ou la disposition du texte (prenant plus ou moins de place sur la page).

Pour naviguer au sein de votre livre, vous avez également accès au chapitrage avec le second bouton, qui vous permettra de vous y retrouver facilement. A noter que lorsque vous quitter votre lecture, l’application conserve en mémoire la page sur laquelle vous vous êtes arrêtés, afin de pouvoir reprendre la lecture plus rapidement.

Passons maintenant aux deux nouveaux médias proposés par cette offre Youboox Premium, en commençant par les livres audios. Comme expliqué auparavant, vous aurez accès à un livre audio par mois, choisissez le bien. Une fois que c’est fait, vous devrez ainsi cliquer sur “Choisir ce livre” et vous y aurez ainsi accès directement.

Pour vous faire une idée, vous aurez tout de même accès à un extrait de chaque livre avant que vous ne le choisissiez.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer dessus, et c’est parti pour un tour ! A noter cependant que différentes maisons d’éditions sont présentes sur le catalogue et que la qualité de l’écoute (ton de l’acteur, sons, musique) peuvent varier. Mais nous n’avons pas vraiment eu à nous plaindre de notre expérience sur Youboox. Le lecteur est quant à lui assez simple : un bouton pour naviguer dans les chapitres, un réglage de la vitesse et ensuite les fonctionnalités classiques d’un player (Pause, play, next, avancer ou reculer de 15 secondes).

Et qu’en est-il de la lecture de la presse ? Si pour la bande dessinée, la lecture au format d’image est normale, c’est également le cas pour les différents titres comme l’Equipe ou Challenges par exemple. Et c’est plutôt dommage.

C’est le gros bémol de ce test : il n’est vraiment pas facile de lire un titre de presse sur smartphone avec Youboox. Il faudra zoomer sur chaque paragraphe et naviguer au doigt sur la page pour bien réussir à lire la colonne qui vous intéresse. Le chapitrage quant à lui semble inexistant sur les titres que nous avons essayé. Une fonctionnalité de Smart Lecture, comme sur Cafeyn qui est inclus pour les abonnés Freebox Delta, serait nécessaire pour une lecture bien plus confortable, à notre sens.

Des fonctionnalités pratiques et une navigation claire

Au niveau de l’expérience utilisateur en dehors de la lecture, c’est plutôt un sans faute. L’interface est claire et on navigue sans problèmes d’une section à l’autre ou entre les oeuvres. Et côté fonctionnalités, on retrouve toutes les bases d’une bonne application de lecture en ligne.

Il est par exemple possible de se créer des listes très facilement, pour trier un peu vos lectures selon vos propres critères. Il suffit pour cela de cliquer sur votre oeuvre puis sur “Ajouter à” pour créer votre liste ou l’ajouter à une pré-existante.

Autre fonctionnalité pratique : la possibilité de télécharger votre livre pour le consulter même lorsque vous n’êtes pas connectés à internet. Certes, durant le confinement la fonctionnalité perd son but premier comme la lecture dans les transports ou en extérieur, mais pour ménager sa connexion en journée, ça peut être utile !

La section “Mes livres” est très simple à comprendre. Vous aurez toutes vos listes sur une seule page, ainsi que les livres que vous avez récemment consulté pour mieux vous y retrouver. A noter que dans les paramètres, il est également possible d’activer un contrôle parental, pratique si vous voulez faire découvrir des livres à votre enfant sereinement.

Les pages pour chaque oeuvre vous livrent des informations pertinentes, comme le nombre de votes pour cette dernière ou la moyenne de sa note, mais aussi un synopsis (évidemment), son auteur, l’éditeur etc… Ainsi que des suggestions de livres du même auteur ou des livres que les utilisateurs de la plateforme ont également lus en plus de votre choix.

Verdict de la rédaction

Globalement, Youboox Premium vaut le coup. Le catalogue est assez varié pour plaire à tout le monde, la possibilité de découvrir des livres audios est un plus considérable et la qualité de l’application, tant dans la navigation que dans la lecture est plus que correcte. Cependant, la lecture de la presse nécessiterait d’être revisitée pour assurer un confort de visionnage optimal. Un bémol regrettable puisque l’ajout des titres de presse fait partie intégrante des nouveautés par rapport à l’offre Youboox One. En espérant une correction de ce souci. Mais pour ce qui est du coeur de l’offre : les livres, c’est un sans faute.