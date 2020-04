Youboox envoie un mail aux abonnés Free pour leur annoncer la fin de la gratuité de leur abonnement et l’arrivée d’une nouvelle offre exclusive

Le service de lecture en ligne a lancé hier une nouvelle offre d’abonnement pour les abonnés Freebox et Free Mobile, mettant par la même occasion fin à son offre Youboox One, jusqu’à présent gratuite pour ceux l’ayant activée.

“Votre abonnement Youboox One vient de se terminer… Mais nous vous avons préparé une nouvelle offre réservée aux abonnés Free, avec plus de contenus pour plus de plaisir”, tel est le message envoyé par mail depuis hier aux abonnés Free concernés par le service de lecture en streaming. Lancée en janvier 2019, leur offre prend donc fin ainsi que sa gratuité.

Depuis plusieurs semaines Youboox et Free réfléchissent à une nouvelle offre à destination des abonnés. Un accord a été finalisé très récemment, lequel aboutit aujourd’hui à un nouvel abonnement proposé à un tarif préférentiel. Il s’agit d’une déclinaison de l’abonnement Youboox Premium spécialement élaborée pour Free , sans engagement et accessible en option au tarif préférentiel de 1,99 €/mois pendant 3 mois puis 7,99 €/mois. Le courriel envoyé par Youboox permet d’y souscrire directement. Univers Freebox publiera un test détaillé de cette offre spéciale dans l’après-midi.