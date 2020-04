Chrome 81 : la nouvelle version du navigateur de Google est disponible

Google vient mettre en ligne la nouvelle version 81 de son navigateur Web avec son lot de nouveautés plutôt limité, dû au confinement.

En effet, la dernière version du navigateur Web, Chrome81, est désormais téléchargeable en ligne. A cause de la pandémie qui sévit actuellement, les équipes de Google sont elles aussi confinées. De ce fait, l’avancement du côté du développement du navigateur a été nettement ralenti. La firme ne peut prendre le risque de développer de nouvelles fonctionnalités sans détériorer la stabilité du navigateur, et en ces temps de crise, il vaut mieux ne pas trop prendre de risque pour Google.

C’est pourquoi le moteur de recherche à d’ailleurs revu son calendrier et à complètement retirer Chrome 82 de ses plans. Ainsi, la prochaine version de Google Chrome qui sortira d’ici la mi-mai, sera le version 83.

Une nouvelle version de l’API WebXR a été ajoutée à cette nouvelle mouture avec laquelle il est possible de visionner, dans le navigateur, des objets en en réalité augmentée. Par exemple, il sera possible de consulter un nouveau meuble sur un site web et de le déplacer, le repositionner dans une pièce de votre maison, à l’aide des modules caméra de votre smartphone.

Google a également intégré une nouvelle technologie appelée Web NFC à son navigateur. Les applications web qui en font l’usage pourront lire, mais aussi écrire des tags NFC. Une fonctionnalité qui pourrait être utile, pour les participants d’une exposition ou d’une visite d’un musée par exemple, afin d’obtenir plus de renseignements sur une création.