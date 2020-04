Afin de pallier la fermeture des Free Centers, Free déploie ses bornes dans les maisons de la presse à la Réunion

Direction la rue de la compagnie à Saint Denis de La Réunion où une borne automatique de Free siège à l’intérieur depuis ce matin.

Un retour à l’ADN de Free ? peut être…

Voilà maintenant plusieurs heures, que la flamme de l’opérateur Free Mobile, flotte au vent du littoral devant cette maison de la presse de l’île, situé dans le chef lieu, une première à La Réunion en 2 ans et demi.

Cette première borne dans une Maison de la Presse sur l’ile a été installée, selon nos sources, temporairement afin de pallier la fermeture d’environs 14 boutiques Free sur 18, suite à la crise du COVID-19 qui sévit actuellement en France. Elle permet entre autre de s’abonner en moins de 3 minutes et repartir avec sa carte SIM, procéder à un renouvellement SIM, pouvoir régulariser un impayé ou encore souscrire à un abonnement valable uniquement un mois.

Bien sûr les déplacements à cette borne qui est disponible en libre service, pour l’instant de 9h à 15h, doit être effectué en dernier recours dans cette période de confinement. (#RestezChezVous)

Une seule question reste en suspens… Free va-t-il continuer à suivre cette direction pendant et après le confinement, et agrandir (enfin) son réseau de borne, afin d’être au plus près de ces freenautes Réunionnais ?