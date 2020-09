Orange a déjà collecté 15 millions de mobiles en 10 ans et ne compte pas s’arrêter là

Orange invite à ne plus laisser nos vieux téléphones prendre la poussière et à leur offrir une seconde vie.

Donnons une seconde vie à nos téléphones, surtout s’ils peuvent faire le bonheur d’autres, tel est le message d’Orange lancé à destination des utilisateurs laissant dormir les anciens mobiles au fond d’un tiroir, d’un placard ou même… d’un grenier. Dans la vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l’opérateur historique met en effet en scène une petite fille dont le jouet favori n’est autre qu’un téléphone fixe sur roulettes, qu’elle finira inéluctablement par délaisser en grandissant. Des années plus tard, il fera le bonheur d’une autre enfant, sa propre fille, lorsque cette dernière le découvrira dans un carton rangé au grenier.

La 5G, une occasion de mettre le pied sur l’accélérateur

Orange illustre son engagement en matière de recyclage, rappelant avoir récolté 15 millions de vieux téléphones depuis 2010. Et il y a encore du boulot, sachant que 100 millions de mobiles dormiraient dans les tiroirs des ménages français. Au micro de France Inter, Stéphane Richard voyait d’ailleurs la 5G comme l’occasion de mettre les bouchées doubles concernant le recyclage des vieux terminaux. “Nous comptons utiliser l’arrivée de la 5G, qui va entraîner un certain renouvellement des terminaux, progressif, pour augmenter très fortement l’ambition en termes de recyclage”, a-t-il en effet déclaré. Le PDG d’Orange rappelait l’installation de points de recyclage sur l’ensemble des 600 boutiques du groupe. “Est-ce qu’il y a de l’obsolescence programmée ? On le sait tous très bien”, avait-il également souligné, en expliquant que le recyclage est l’un des moyens à disposition de l’opérateur pour s’y attaquer.