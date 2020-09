Comprendre la fibre noire et ses avantages en 2 minutes

Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fibre noire. Mais qu’est-ce donc ? Une vidéo vous explique tout.

Dans une vidéo, Adenis, intégrateur, hébergeur et opérateur télécom pour les entreprises depuis 1999, explique ce qu’est la fibre noire, également appelée dark fiber, fibre morte ou encore fibre nue, et son intérêt pour les entreprises. Raccordant deux points, il s’agit en fait d’une fibre optique non activée et donc pas alimentée par une source lumineuse, ce qui explique le qualificatif “noir”.

Proposée à l’état brut, cette fibre optique permet aux professionnels de ne pas dépendre des offres globales packagées des opérateurs, de faire évoluer facilement leurs capacités réseau à leur rythme en gérant eux-mêmes les équipements actifs et d’assurer la confidentialité des données grâce à un isolement physique des autres réseaux. La fibre noire peut servir pour des usages tels que la téléphonie IP ou bien le stockage de données.