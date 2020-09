Xavier Niel, le fondateur de Free, investit dans le paiement en ligne

Nouvel investissement de Xavier Niel. À travers son fonds d’investissement Kima Ventures, le papa de Free va mettre ses billes dans une plate-forme de paiement en ligne.

Acquire, société californienne fondée par Florent Breton et Maxime Pruvost, organise une levée de fonds de 1,7 million de dollars. Un tour de table auquel devrait participer Xavier Niel à travers son fonds d’investissement Kima Ventures. Le fondateur de Free aurait été conquis par l’expertise des fondeurs et la capacité de l’entreprise à secouer un secteur. Parmi les investisseurs, on compte également Founders Future, un fonds d’investissement travaillant pour les familles Afflelou, Dassault, Rothschild et Thierry Gillier, mais également Crédit Mutuel Arkéa.

Sur fond d’accentuation de développement des achats en ligne, Acquire compte développer une plate-forme de paiement en ligne simplifiée et sécurisée que les détaillants de toutes tailles pourront intégrer à leurs boutiques en ligne. Une première mouture de la plate-forme devrait voir le jour en octobre, en vue d’un lancement à grande échelle début 2021. La firme compte sur des talents d’Amérique du Nord (Canada et États-Unis), mais également venus d’Europe.

L’Empire de Xavier Niel

Une récente infographie permettait de découvrir l’empire de Xavier Niel et les évolutions lancées par Free. Les investissements vont d’ailleurs bien au-delà des nouvelles technologies. Pour preuve, l’investissement dans la fausse viande récemment dénoncé par agriculteurs et éleveurs. Sans oublier les nombreux investissements dans différents médias incluant notamment Rue 89 (2014, à travers le Nouvel Obs), le Monde (2010), Les Cahier du Cinéma (2010), Nice Matin (2019), La Provence (2019) et France Antilles (2020).

Source : La Lettre de l’Expansion