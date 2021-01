Une nouvelle chaîne gratuite est disponible sur Freebox TV

La Turquie en force sur Freebox TV

Une nouvelle chaîne est disponible gratuitement sur le canal 588 de Freebox TV. Il s’agit de Tele 1, une chaîne d’information turque qui a commencé à diffuser le 9 janvier 2017. Tele1 se positionne comme une chaîne d’information et de culture, Tele1 diffuse des informations politiques nationales et étrangères, et diffuse des discussions et des programmes d’informations. Tele1 adoptera le concept de divertissement en complément de la ligne de publication, y compris la culture et l’art des magazines, des sports, de la santé, du cinéma, des documentaires et des programmes de divertissement.