Nouvelle vague d’augmentation du prix des forfaits chez Bouygues Télécom, sous couvert d’amélioration de l’offre

Cela devient une habitude chez certains opérateurs d’augmenter les tarifs de leurs abonnés mobile, sous couvert d’amélioration du forfait

Bouygues Telecom vient de lancer une nouvelle vague d’augmentation de prix pour les abonnés à son forfait B and You comprenant les appels/SMS/MMS illimités avec 20 Go de data à 4,99 euros par mois. Un forfait qui était annoncé à ce tarif sans limite de durée.

Sauf que ce genre de forfaits n’est pas rentable pour les opérateurs télécoms, au regard des investissements dans leurs réseaux et donc pas viables sur le long terme. Depuis 2019, on assiste ainsi à une vague d’enrichissements des forfaits, avec des augmentations de tarif à la clé. Des enrichissements, que l’on peut refuser ou non, selon les cas.

Un tarif multiplié par 3 pour certains abonnés

Les abonnés au forfait B and You à 4,99€ ont ainsi reçu un mail leur annonçant que leur forfait serait augmenté de 4€/mois, et qu’il passerait donc 8,99€/mois à compter du 9 avril. En échange Bouygues Télécom augmente l’enveloppe de data de 20Go en France et de 3Go en Europe. Mais pour certains abonnés, la douche est encore plus froide. C’est ainsi que Jérôme, qui avait été attiré par un forfait B and You 20 Go en série limité en décembre 2018 , proposé à 3€/mois la première année, nous explique que ce tarif va finalement être multiplié par 3. Certes, il devait passer à 4,99€/mois au bout d’un an, mais finalement ce sera 8,99€/mois. Les abonnés comme lui qui cherchaient un forfait à petit prix sans avoir l’utilité d’une grosse enveloppe de data n’auront qu’à repasser. A noter qu’il n’est pas possible de refuser cette augmentation.