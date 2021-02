Clin d’oeil : plus de data à l’étranger mais moins en France, Red by SFR l’a fait

L’inverse aurait été plus logique.

“Envie d’un prix mini, c’est ici“, Red by SFR propose jusqu’au 15 février un forfait 5 Go à 5€, sympa pour les petits budgets et les utilisateurs peu gourmands en data. Mais à y regarder de plus près, cette offre s’avère plutôt originale. C’est assez rare pour le noter, l’enveloppe de data incluse à l’étranger est plus conséquente que celle allouée en France métropolitaine, à savoir 6 Go. Pas vraiment idéal à l’heure où les voyages dans l’UE sont limités, crise sanitaire oblige.

Côté concurrence, Bouygues Telecom propose un forfait B&You 5 Go en France et en roaming à 4,99€/mois. Sosh inclut seulement 100 Mo pour le même prix.