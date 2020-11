Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : que du positif pour les abonnés, des offres canons en veux-tu en voilà, un service de replay de plus sur les Freebox

Et un service de replay de plus sur les Freebox, Lancée en janvier dernier la chaîne “01TV”, propriété d’Altice/SFR est disponible dans sa version linéaire sur les Freebox (canal 231) depuis mars dernier. Depuis cette semaine, 01TV est disponible également en replay sur les box de Free, et accessible gratuitement pour tous les abonnés. Plus d’infos…