Freebox Pop et mini 4K : l’application YouTube se met à jour pour corriger plusieurs problèmes

Voilà une mise à jour qui pourrait intéresser les abonnés Freebox Pop et mini 4K. Elle promet en effet une amélioration de l’expérience utilisateur. Exit notamment un souci d’écran noir.

Une mise à jour de l’application YouTube est proposée depuis peu aux dispositifs sous environnement Android TV. Estampillée 2.12.08, cette nouvelle version annonce quelques nouveautés, améliorations et corrections, dont certaines pourront ainsi intéresser les abonnés Freebox Pop et mini 4K

Les développeurs indiquent en effet la résolution de problèmes d’écran noir au lancement du service et de soucis de police de caractère dans l’interface. Les améliorations concernent par ailleurs les performances réseau sur certains dispositifs. Les notes de version mentionnent également le support de la lecture 8K et la prise en charge de la lecture AV1 HDR, qui ne s’adressent toutefois pas aux boîtiers TV des Freebox Pop et mini 4K. Si la mise à jour des applications est désactivée sur le player Freebox, il faudra solliciter soi-même le téléchargement et l’installation de la nouvelle mouture.