Google fait évoluer son application “Messages” vers le RCS et offre plus de sécurité avec le chiffrement de bout en bout

Le RCS, successeur direct du SMS est en cours de déploiement chez Google dans la quasi-totalité des pays du monde.

Android Messages va désormais bénéficier du RCS standard (Rich Communication Standard) et les messages envoyés seront désormais chiffré de bout en bout par défaut. À noter qu’actuellement cette fonctionnalité n’est présente que dans la bêta ouverte pour à terme être déployée progressivement chez les utilisateurs.

Avec ce déploiement mondial, l’expérience Android Messages devient moderne, universel et interconnecté sur l’ensemble des smartphones sous Android. Chaque utilisateur tient à sa vie privée et à ce que le contenu des messages qu’il envoie reste également privé. Pour cela, Google se devait de proposer une solution sécurisée pour les millions de messages envoyés chaque jour. La firme de Mountain View est donc passée au RCS et le chiffrement de bout en bout. De telle façon que lorsque vous échangez un message ni Google et autre tiers ne pourront y avoir accès. Uniquement vous et le destinataire du message.

Lorsque la version officielle sera déployée, les conversations éligibles seront automatiquement chiffrées de bout en bout. À noter que pou avoir une conversation sécurisée avec votre correspondant ce dernier doit également avoir installé “Messages” et activé la fonctionnalité permettant le chiffrement de bout en bout. Si ce pré requis n’est pas là, l’échange sera en RCS non chiffré. Pour savoir si votre discussion est cryptée, l’icône d’un cadenas apparaitra à différent endroit de la fenêtre du chat.

Source : Google