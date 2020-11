Canal+ lance une offre spéciale inédite disponible sur les Freebox

Pendant 5 jours, la filiale de Vivendi propose une série limitée accessible aux abonnés Freebox. Le trio Canal+, Netflix et Disney+ à 25€/mois pendant 12 mois, cela vous tente ?

Du sport et du cinéma ultra récent, des séries en exclusivité, les contenus des créateurs des studios Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic ou encore le large catalogue du mastodonte de la SVoD dont le nom commence par N, sans oublier Cafeyn, à un mois de Noël, Canal+ lance une opération séduction auprès des irréductibles des soirées canapés.

Dès aujourd’hui et ce jusqu’au 30 novembre, la filiale de Vivendi propose notamment sur les Freebox, une offre comprenant un abonnement à Canal+ et sa déclinaison Canal+ Décalé mais aussi Disney+ et Netflix (formule standard, 2 écrans), rien que ça.

Côté prix, ce n’est pas si simple que ça, si l’engagement est de 24 mois, il faudra débourser 25€/mois pendant 12 mois puis 30€ les 12 mois suivants.

Il sera alors possible de suivre simultanément les contenus Canal+ sur TV et via myCanal (limité à un flux TV et un flux myCanal). S’agissant de Disney+, il faudra passer par l’application (4 écrans en simultané) pour accéder aux catalogue. A noter que celle-ci est disponible sur la Freebox Pop et mini 4K.

“Si vous êtes déjà abonnés à Netflix, vous pouvez transférer votre compte Netflix déjà existant vers votre offre Canal+. Une fois abonné, vous recevrez un mail pour activer votre compte Netflix, il vous suffira alors d’utiliser vos identifiants habituels Netflix. Votre ancienne facturation sera arrêtée”, explique Canal+

De quoi faire des économies

A titre de comparaison l’abonnement seul TV+ digital à Canal+ est proposé à 24,90€/mois, Netflix est quant à lui affiché à 11,99€/mois dans sa version standard et Disney+, à 6,99€/mois. Soit, 43,88€/mois. En optant pour cette série limitée Canal+, l’économie s’élève donc à 18,8 € par mois la première année puis à 13,8€. Intéressant, le premier mois est offert.