Succès détonant pour la nouvelle offre spéciale de Free Mobile, c’est fini avant l’heure

Les iPhone reconditionnés, ça plait, encore plus quand c’est offert. Free Mobile met fin une nouvelle fois prématurément à son offre spéciale sur Veepee.

Ce n’est plus une surprise, l’offre Free Mobile avec iPhone 7 reconditionné offert cartonne, les stock s’épuisent à chaque fois à vitesse grand V sur le site d’e-commerce. En l’espace d’une semaine, l’opérateur de Xavier Niel a lancé successivement deux offres identiques sur Veepee, à savoir son forfait 100 Go à 19,99€/mois pendant 24 mois avec un iPhone 7 32 Go offert (reconditionné Grade A). A chaque fois, seul le coloris du modèle change.

Si la première offre fut “sold out” en seulement 4 jours, soit 48h avant son échéance, la seconde lancée ce lundi 23 novembre à 19h, vient de prendre fin aujourd’hui aussi de manière prématurée, soit environ 36 heures après son top départ.

Bien qu’il soit aujourd’hui impossible de connaître le nombre d’iPhone initialement en stock, une chose est sûre, cette offre inédite chez l’opérateur, est victime de son succès. A l’approche des fêtes de Noël, Free semble avoir tout compris. Faire plaisir à ses futurs abonnés et à l’environnement tout en fidélisant