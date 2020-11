Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms… la Freebox compte triple, la voix des abonnés Free Mobile franchit bien des frontières…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

23 novembre 2006 : Free Assistance vient à votre secours

Le service d’assistance pour les freenautes a fêté cette semaine ses 14 ans. Dans un but d’améliorer son service client, l’opérateur de Xavier Niel a créé son site web Free Assistance le 23 novembre 2006. Celui-ci proposait un chat, une FAQ et également une fonctionnalité d’assistance vidéo pour accompagner ses abonnés en cas de problème. Le site a bien évolué depuis en proposant notamment des pages dédiées aux nouvelles freebox sorties depuis, mais toutes ces fonctionnalités sont encore disponibles aujourd’hui.

Free se dotera également d’une assistante virtuelle un an plus tard.

24 novembre 2010 : Canal+ cesse d’émettre sur le réseau analogique

Un an avant les autres, la première chaîne privée payante de France arrête sa diffusion sur le réseau hertzien analogique. Une obligation de l’Etat en vue de la libération les fréquences pour la radio numérique. Dès le 24 novembre 2010, Canal+ est alors uniquement diffusée en numérique sur la TNT, via le satellite (CanalSat), sur le câble et la télévision IP (fibre optique ou xDSL).

26 novembre 2013 : Free Mobile étend l’horizon pour les Freenautes

Free a enrichi ses offres mobile en permettant à ses abonnés de franchir les frontières, au moins par la voix. Depuis son lancement l’opérateur de Xavier Niel proposait les appels vers fixes et mobiles pour les Etats-Unis, le Canada, l’Alaska, Hawaï et aussi la Chine. Le 26 novembre 2013 sans changer le prix de ses offres, Free rajoutait de nombreuses destinations incluses, dans son offre. Les abonnés Free Mobile pouvaient alors appeler vers tous les continents : Afrique, Europe, Amérique, Asie et Océanie. Voyage, voyage…

Voici la carte des destinations incluses en 2013

26 novembre 1976 : Microsoft est définitivement lancé

Les associés Bill Gates et Paul Allen déposent le 26 novembre 1976 un nom de compagnie dans un petit bureau de brevet du Nouveau Mexique. Il est possible que vous l’ayez déjà entendu quelque part, puisqu’il s’agit Microsoft. L’entreprise existait déjà depuis un an sous le nom “Micro-soft”, mais c’est à cette date précise que l’entreprise a arrêté son choix sur un nom pour ensuite s’employer à devenir la multinationale que l’on connaît aujourd’hui, créant votre système d’exploitation Windows ou même votre console de jeu Xbox et bien d’autres appareils qui ne vous quittent plus. Mettre un an pour se décider sur l’appellation de son entreprise, c’est aussi ça être Bill Gates.

Les deux partenaires dans les années 70 qui créeront une entreprise connue de tous…

27 novembre 2003 : Free annonce son offre “triple play”

C’est le 27 novembre 2003 que la société Free publie un communiqué de presse présentant une offre unique : un abonnement comprenant la téléphonie, l’internet mais aussi un nouveau service inclus depuis… la télévision. En somme,ce jour correspond à la date de naissance des offres triple-play que l’on connait tous aujourd’hui. Ainsi, pour 29.99€ par mois, Free proposait un abonnement comprenant l’accès à l’ADSL, un modem et donc l’accès à 100 chaînes de télévisions… Une première !

La toute première Freebox qui allait proposer cette offre révolutionnaire