Hyperactif, Free va lancer une nouvelle offre spéciale

Après avoir lancé coup sur coup deux nouvelles ventes privées avec un iPhone reconditionné offert, Free Mobile va récidiver dès demain avec un Samsung Galaxy, neuf.

Les deux précédentes ont été victimes de leur succès, il faut dire qu’un iPhone cela ne se refuse pas, même recondtionné. Qu’en sera-t-il de la prochaine ? Comme toutes les semaines, Free Mobile va lancer une nouvelle offre spéciale sur le site d’e-commerce, Veepee. Dès ce lundi 30 novembre à 19h, l’opérateur de Xavier Niel tentera de séduire avec son forfait 100 Go à 19,99€/mois et un smartphone neuf offert, à savoir cette fois-ci le Samsung Galaxy A20s 32 Go, d’une valeur de 200€. L’engagement sera une nouvelle fois de deux ans.

Lancé en 2019, ce modèle propose une batterie solide pour son positionnement (4000 mAh), et a surpris à l’époque en proposant un triple capteur photo à son dos. Le Galaxy A20s embarque un écran LCD de 6,5 pouces affichant une définition HD+, avec une fine encoche (Infinity-V). À l’intérieur, on retrouve un SoC octa-core cadencé à 1,8 GHz accompagné de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible via microSD. Vous pouvez retrouver sa fiche technique juste ici.