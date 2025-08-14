Freebox TV : 13 nouvelles chaînes incluses et un bouquet combiné premium sont arrivés cet été pour les abonnés, on fait le point

Entre culture, ultramarin, thématiques BFM/RMC et sport, Free a densifié son bouquet TV depuis fin juillet, tout en lançant un nouveau pack premium.

Si l’été est souvent moins propice aux nouveautés, ce n’est pas le cas des contenus TV sur les Freebox. Depuis fin juillet, pas moins de 25 nouveaux canaux ont été lancés dont 13 chaînes linéaires incluses. L’occasion de faire proposer un récap à ceux qui auraient loupé ces arrivées :

Les nouvelles chaînes ajoutées

OPSIS (canal 269, incluse) — chaîne 100% spectacle vivant (théâtre, danse, opéra, concerts). Lancée le 22 juillet 2025 et intégrée au bouquet basic des Freebox.

Deux chaînes ultramarines, incluses — KMT (Kanal Martinique Télévision, canal 932) et Kourou Télévision/KTV (canal 926) sont venues enrichir la mosaïque « Locales ». Arrivées le 22 juillet.

Trois chaînes internationales, incluses (28 juillet) — One TV (canal 478), Sophia TV (canal 252) et Daystar Español (canal 539) ont rejoint Freebox TV sans surcoût.

7 chaînes thématiques BFM/RMC, incluses (29 juillet) — BFM Grands Reportages (162), RMC Talk Info (169), RMC WOW (222), RMC Mystère (223), RMC Alerte Secours (224), RMC Mecanic (233) et RMC J’irai dormir chez vous (251).

Ligue 1+ (service payant) — Souscriptions ouvertes sur le canal 37 depuis le 11 août ; lancement des matchs le 15 août, avec canaux événementiels 409 à 417 pour les diffusions simultanées.

Notons que Dog & Cat TV (canal 250), éditée par SECOM, diffuse pour l’instant une bande-annonce avant un lancement prévu à la rentrée, inclus et en exclusivité Free.

Un nouveau pack TV à 4,99 €/mois

« Famille by CANAL & Eurosport 1 » : Nouveau bouquet combinant la trentaine de chaînes Famille by CANAL et Eurosport 1, proposé à 4,99 €/mois (activation depuis Freebox TV/OQEE, par ex. via le canal 33). Annoncé le 28 juillet, ce pack est également offert pendant 1 an à certains abonnés Freebox Pop, de manière automatique sans activation ni résiliation nécessaire.

Navigation : des mosaïques supplémentaires

Deux mosaïques thématiques — « Chaînes thématiques » (canal 26) et « Chaînes en clair » (canal 27), intégrées au bloc « La Sélection de Free ».

Mosaïque « Sport Multiplex » (canal 400) — nouvelle porte d’entrée dédiée aux diffusions sportives simultanées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox