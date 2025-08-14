La nouvelle chaîne Novo19 débarque le 1er septembre sur la TNT et vos box : un talk-show tout neuf et du recyclage assumé au programme

À moins de trois semaines de son arrivée sur le canal 19 de la TNT, Novo19, la nouvelle chaîne du groupe Ouest-France, précise ses ambitions : un ancrage régional, un talk-show quotidien et une grille mêlant inédits et programmes déjà connus des téléspectateurs.

Les débuts s’annoncent comme un mélange de créations maison et de rediffusions, le tout habillé d’un discours centré sur les territoires. Lundi 1er septembre à 18h, Novo19 prendra l’antenne depuis Rennes, devenant la première chaîne nationale à être pilotée en région. Sa directrice générale, Guénaëlle Troly, veut en faire un média de proximité, « avec du rythme et de la parole ouverte », visant à mieux refléter la vie hors de Paris.

Après un journal d’une quinzaine de minutes, Claire Arnoux lanceraà à 18h25 « On a du nouveau ! », talk-show d’environ 75 minutes pour décrypter l’actualité sous un angle concret et humain. Ce rendez-vous sera rediffusé chaque matin et midi pour capter un public élargi. Il aura la difficile tâche d’affronter« C dans l’air »/« C à vous » (France 5), « Tout beau tout n9uf » (W9) et « Quotidien » (TMC). “On a du nouveau ! racontera l’actualité à hauteur de vies : celle des Français, de leurs territoires, de leurs familles. Santé, éducation, culture, tracas du quotidien qui nourrissent les questions de société. Ici, l’info s’ancrera dans le réel, pour raconter comment elle façonne nos existences. Le talk-show mêlera éclairage, échanges et récits et des témoignages avec une bande de chroniqueurs venus d’horizons variés”, annonce la chaîne.

Des programmes déjà connus

En dehors de ces plages, Novo19 s’appuiera largement sur des contenus acquis : séries documentaires comme « Flics : leur vie en direct » ou « Vétérinaires : leur vie en direct », déjà diffusées sur NT1, TFX ou TF1 ; téléfilms américains vus sur TF1 et M6 ; documentaires patrimoniaux et cinéma populaire (« Le bonheur est dans le pré », « Erin Brockovich »), ou encore « Dans les secrets des monuments de France », déjà diffusé sur RMC Découverte il y a 5 ans.

Source : Le Parisien

