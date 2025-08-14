Canal+ permet enfin à ses abonnés de récupérer leurs factures plus simplement, mais…

La fin des galères des abonnés Canal+ qui voulaient recevoir leurs factures : elles sont désormais accessibles sur l’espace abonné.

Obtenir les factures d’un abonnement a bien des utilités : contester un montant, comprendre exactement ce que vous payez en détail etc… Mais chez Canal+, cela n’a longtemps pas été simple. S’il était possible de voir le montant de votre abonnement sur l’espace abonné, l’acquisition du document en lui même pouvait s’avérer être une véritable galère. Depuis peu, cela a changé, puisque Canal+ a intégré au sein de son espace abonné très récemment une nouvelle section dédiée à récupérer ces factures.

Concrètement, il suffit de se connecter à son espace abonné Canal+, puis de se rendre dans la rubrique paiement et de cliquer sur “Mes notes de facturation”. Vous pourrez ainsi télécharger votre dernière facture en date. Olivier, de l’équipe Canal, explique sur l’assistance que pour l’instant “les notes de facturation ne présentent que le mois précédent car ce service a été mis en ligne au mois de juillet”. Si vous souhaitez récupérer des factures plus anciennes, il vous faudra contacter le service client directement, dans la rubrique “Contact” de votre espace abonné.

